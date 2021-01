Il sindacato dei medici ambulatoriali | Vaccini in Campania | si dà la priorità a chi sta dietro la scrivania

Leggi su ildenaro

(Di martedì 5 gennaio 2021) “Siamo indignati per quanto sta accadendo in, dove il vaccino anti-Covid viene somministrato seguendo criteri incomprensibili, sulla base di un piano vaccinale che non tutela chi veramente è in prima linea contro il virus”. Non usa mezze misure Gabriele Peperoni, vice presidente nazionale del Sumai (unicona ambulatoriale italiana), nell’esprimere l’indignazione dei camici bianchi dellana e della sanità territoriale (anche psicologi, biologi e chimici) per l’avvio di una campagna vaccinale che appare “discriminatoria” agli occhi del sindacalista. “Le decisioni prese – prosegue Peperoni – mettono gravemente a rischio i nostri colleghi. Specialistiinterni, che tutti i giorni sono a contatto con i cittadini positivi, si recano nelle loro case e gli si ...