Il royal look del giorno. Il cappotto check di Sofia di Svezia (incinta e bellissima) (Di martedì 5 gennaio 2021) Il royal look di gennaio 2021 guarda le foto Sofia di Svezia, 36 anni, ha vissuto un 2020 pieno di eventi: è scesa in corsia come infermiera negli ospedali Covid-19 a Stoccolma e, a fine anno, lei e il principe Carlo Filippo, 41, hanno dato il lieto evento: nel 2021 arriverà il loro terzogenito. Per gli auguri dell’anno nuovo la coppia ha postato una foto sull’account della casa reale svedese, #kungahuset. Leggi anche › Il royal look del ... Leggi su iodonna (Di martedì 5 gennaio 2021) Ildi gennaio 2021 guarda le fotodi, 36 anni, ha vissuto un 2020 pieno di eventi: è scesa in corsia come infermiera negli ospedali Covid-19 a Stoccolma e, a fine anno, lei e il principe Carlo Filippo, 41, hanno dato il lieto evento: nel 2021 arriverà il loro terzogenito. Per gli auguri dell’anno nuovo la coppia ha postato una foto sull’account della casa reale svedese, #kungahuset. Leggi anche › Ildel ...

Advertising

IOdonna : Di Charlène di Monaco il royal look più costoso del 2020. Di Letizia di Spagna il meno caro - infoitcultura : Look da Royal, il meglio e il peggio del 2020: Meghan spopola, caduta di stile per Charlene - IOdonna : I migliori e peggiori royal look del 2020: vince Meghan, perde Charlène - Ammarvel_ : RT @hovseofm: e anche oggi preghierina ad alex turner e a questo look che aveva al royal albert hall amen - cocoa_key : RT @vogue_italia: Kate in versione 'festive' ci piace proprio tanto ?? Clic per le foto ?? -

Ultime Notizie dalla rete : royal look Royal look 2020: vince Meghan, perde Charlène Io Donna Di Charlène di Monaco il royal look più costoso del 2020. Di Letizia di Spagna il meno caro

Charlène di Monaco ha speso per un solo royal look ben 106mila euro. Letizia di Spagna con appena 16mila euro ha indossato 97 mise diverse.

Il royal look del giorno. Il cappotto check di Sofia di Svezia (incinta e bellissima)

Il cappotto check di lana è un evergreen di stagione versatile e chic che si presta con qualunque look, da quello più casual a quello più formale.

Charlène di Monaco ha speso per un solo royal look ben 106mila euro. Letizia di Spagna con appena 16mila euro ha indossato 97 mise diverse.Il cappotto check di lana è un evergreen di stagione versatile e chic che si presta con qualunque look, da quello più casual a quello più formale.