Il Recovery plan tenga conto del nostro Capitale Naturale (Di martedì 5 gennaio 2021) In Italia siamo consapevoli che, oltre ad avere uno dei patrimoni culturali, artistici e archeologici, più importanti al mondo, abbiamo anche una delle biodiversità più ricche d'Europa, che dovremmo custodire valorizzare adeguatamente, soprattutto ora che si parla del rilancio e della resilienza del nostro Paese? Non sembra, visto che in Sardegna, dove si trova una gran varietà di specie e habitat spesso endemici, recentemente la Giunta regionale ha proposto la proroga del Piano Casa che mette a rischio la sua splendida area costiera, consentendo anche nella fascia dei 300 metri (sinora interdetta) e sino a una larghezza dei 3 chilometri, incrementi volumetrici per alberghi, residence e seconde case che possono arrivare sino al 50 per cento. Abbiamo detto che lo shock ambientale e sanitario derivante dalla pandemia da Covid-19 avrebbe portato a riconsiderare in ...

