Il prof di Harvard: “Gli alieni ci hanno fatto visita nel 2017: Oumuamua non era asteroide” (Di martedì 5 gennaio 2021) “Gli alieni ci hanno fatto visita nel 2017, Oumuamua non era un asteroide”. A sostenerlo è Avi Loeb, professore presso l’Università di Harvard citato dal New York Post. Stando a quanto riporta l’ultimo libro del fisico teorico, Extraterrestrial: The First Sign of Intelligent Life Beyond Earth, la ‘visita’ sarebbe avvenuta in concomitanza con la comparsa di quello che la comunità scientifica aveva definito come un semplice asteroide dalla forma allungata, dunque insolita. Nel 2017, l’asteroide “Oumuamua” destò l’attenzione degli scienziati e degli appassionati di astronomia: ora il professore di Harvard ipotizza che ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 5 gennaio 2021) “Glicinelnon era un”. A sostenerlo è Avi Loeb,essore presso l’Università dicitato dal New York Post. Stando a quanto riporta l’ultimo libro del fisico teorico, Extraterrestrial: The First Sign of Intelligent Life Beyond Earth, la ‘’ sarebbe avvenuta in concomitanza con la comparsa di quello che la comunità scientifica aveva definito come un semplicedalla forma allungata, dunque insolita. Nel, l’” destò l’attenzione degli scienziati e degli appassionati di astronomia: ora ilessore diipotizza che ...

Bouvet_Nemo : RT @HuffPostItalia: Il prof di Harvard: “Gli alieni ci hanno fatto visita nel 2017: Oumuamua non era asteroide” - LaskaJuventus : RT @HuffPostItalia: Il prof di Harvard: “Gli alieni ci hanno fatto visita nel 2017: Oumuamua non era asteroide” - HuffPostItalia : Il prof di Harvard: “Gli alieni ci hanno fatto visita nel 2017: Oumuamua non era asteroide” - maria1_e_basta : Parlano sempre più frequentemente di alieni. Non mi piace. Hanno in mente qualcosa... - Gandalf1948 : 'Gli alieni sono tra noi dal 2017, ecco la prova': la sconvolgente 'dimostrazione' del prof di Harvard -

Ultime Notizie dalla rete : prof Harvard Professore di Harvard: «Gli alieni ci hanno fatto visita nel 2017, Oumuamua non era un asteroide» Il Messaggero Il prof di Harvard: “Gli alieni ci hanno fatto visita nel 2017: Oumuamua non era asteroide”

“Gli alieni ci hanno fatto visita nel 2017, Oumuamua non era un asteroide”. A sostenerlo è Avi Loeb, professore presso l’Università di Harvard citato dal New York Post. Stando a quanto riporta l’ultim ...

Alieni, il prof di Harvard Avi Loeb: "Sono tra noi dal 2017, ecco la ...

Tre anni fa, infatti, è apparso un oggetto non identificato - soprannominato Oumuamura - che ha destato l'attenzione dei più curiosi. Proprio quell'oggetto sarebbe stato il primo segno inviatoci dai v ...

“Gli alieni ci hanno fatto visita nel 2017, Oumuamua non era un asteroide”. A sostenerlo è Avi Loeb, professore presso l’Università di Harvard citato dal New York Post. Stando a quanto riporta l’ultim ...Tre anni fa, infatti, è apparso un oggetto non identificato - soprannominato Oumuamura - che ha destato l'attenzione dei più curiosi. Proprio quell'oggetto sarebbe stato il primo segno inviatoci dai v ...