Il Paradiso delle signore anticipazioni 6 gennaio | Rocco scopre il mistero di Irene

(Di martedì 5 gennaio 2021) La puntata del 6delsarà incentrata su diversi colpi di scena. Il primo riguarderà ildel fantasma al grande magazzino.scoprirà cosa si cela dietro questa situazione e rimarrà spiazzato da quello che apprenderà. Salvatore, invece, si renderà conto che la lettera che scrisse a Gabriella è custodita in casa Amato e questo gli farà nascere dei sospetti. Nello specifico, infatti, il giovane comincerà a credere che sua madre c’entri qualcosa. Armando, invece, svelerà a Luciano un suo desiderio.: la scoperta di Salvatore Ledella puntata del 6delrivelano che ...

LAnsiosame : @vanillanera Certo, quelle pratiche da casa sono quasi impossibili, ma io non avendone sono comoda, mi alzo poco pr… - Luca90775070 : @Lapomacho @DReqvenge2020 @Monteporo @teoxandra sei cascato male, la tua fortuna è che sei uno zero, perché se vale… - tuttopuntotv : Il Paradiso delle signore, anticipazioni 7 gennaio: Mantovano torna a minacciare Marcello #ilparadisodellesignore… - TurismoOggi : RT @LaCiaspolada: Pronti più di ?? ???? ???? ?????????? ???????????????? il paradiso delle ???????????????? ti aspetta!???? La Società Podistica Novella e ti augura… - VisitTrentino : RT @LaCiaspolada: Pronti più di ?? ???? ???? ?????????? ???????????????? il paradiso delle ???????????????? ti aspetta!???? La Società Podistica Novella e ti augura… -

Ultime Notizie dalla rete : Paradiso delle

Radon scuola San Martino (IC Canevari), l'assessore all'edilizia scolastica Laura Allegrini fornisce aggiornamenti sull'intervento di bonifica all'interno dell'istituto. Come è noto, nei mesi scorsi, ...PlayStation Now è pronto a espandere il proprio catalogo con una nuova serie di giochi PlayStation 4. Come sempre tutti i giochi ...