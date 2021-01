Il nuovo amore di Vittorio Cecchi Gori ha 32 anni e si chiama Barbara (Di martedì 5 gennaio 2021) L’amore non ha età, o almeno l’età non sembra assolutamente essere un problema per il noto produttore cinematografico Vittorio Cecchi Gori. Il 78enne imprenditore, che ricordiamo è stato sposato con l’attrice e showgirl Rita Rusi?, dalla quale ha avuto i figli Vittoria e Mario, sembra infatti avere un nuovo amore. Dopo la fine del suo matrimonio e la fine della sua relazione con la showgirl, Valeria Marini, alla quale ricordiamo è stato legato sentimentalmente per tre anni, la nuova fiamma del produttore cinematografico, sarebbe molto più giovane di lui, e neanche di poco, ben più piccola di 46 anni. La nuova baby fiamma di Cecchi Gori, sarebbe un’aspirante attrice cubana di 32 anni di ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 5 gennaio 2021) L’non ha età, o almeno l’età non sembra assolutamente essere un problema per il noto produttore cinematografico. Il 78enne imprenditore, che ricordiamo è stato sposato con l’attrice e showgirl Rita Rusi?, dalla quale ha avuto i figli Vittoria e Mario, sembra infatti avere un. Dopo la fine del suo matrimonio e la fine della sua relazione con la showgirl, Valeria Marini, alla quale ricordiamo è stato legato sentimentalmente per tre, la nuova fiamma del produttore cinematografico, sarebbe molto più giovane di lui, e neanche di poco, ben più piccola di 46. La nuova baby fiamma di, sarebbe un’aspirante attrice cubana di 32di ...

vascorossi : “Una canzone d’amore buttata via” - Dalle 00:01 del 01.01.2021 è fuori ovunque il nuovo singolo su Spotify, Amazon… - gwada_lu : RT @MeCy811: C ë di nuovo che oggi in Italia arriva il nostro Grande Amore ?????? #BentornatoInItaliaCanYaman - StefaniaStefyss : RT @MeCy811: C ë di nuovo che oggi in Italia arriva il nostro Grande Amore ?????? #BentornatoInItaliaCanYaman - Ntonio71 : GIOVANI CHE VANNO COI CECCHI – HAI CAPITO IL 78ENNE CECCHI GORI? HA UN NUOVO AMORE DI 32 ANNI... - Cattegaris1 : RT @moonylvpin_: 'L'amore vero è più forte di ogni ostacolo' ???? Vittorio non ha detto niente di nuovo ma io sono sciolta tantissimo, vis… -