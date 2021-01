Il mondo del calcio piange Antonio Angelillo – 5 gennaio 2018 – VIDEO (Di martedì 5 gennaio 2021) Il 5 gennaio 2018 muore Antonio Angelillo: il calciatore argentino, poi naturalizzato italiano, ha vestito le maglie di entrambe le Nazionali Antonio Valentin Angelillo, originario di Buenos Aires ma naturalizzato italiano per via delle sue origini lucane, muore il 5 gennaio 2018 a Siena all’età di 80 anni. L’oriundo ha vestito sia la maglia della nazionale italiana che quella albiceleste, trovando la sua dimensione a cavallo degli Anni ’50 e ’60 con la maglia dell’Inter prima e della Roma poi. Gli esordi e la consacrazione all’Inter Mezz’ala di enorme talento, rapida e prolifica, Angelillo debutta nel 1955 con la maglia del Racing Club de Avellaneda, dove metterà a segno poche ma significative prestazioni che gli ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 5 gennaio 2021) Il 5muore: il calciatore argentino, poi naturalizzato italiano, ha vestito le maglie di entrambe le NazionaliValentin, originario di Buenos Aires ma naturalizzato italiano per via delle sue origini lucane, muore il 5a Siena all’età di 80 anni. L’oriundo ha vestito sia la maglia della nazionale italiana che quella albiceleste, trovando la sua dimensione a cavallo degli Anni ’50 e ’60 con la maglia dell’Inter prima e della Roma poi. Gli esordi e la consacrazione all’Inter Mezz’ala di enorme talento, rapida e prolifica,debutta nel 1955 con la maglia del Racing Club de Avellaneda, dove metterà a segno poche ma significative prestazioni che gli ...

