Il modello Israele: vaccinazioni 7 giorni su 7 e 24 ore su 24 (video) (Di martedì 5 gennaio 2021) Ad Omnibus il video girato da un italiano che vive in Israele e che mostra le strutture per vaccinarsi o per effettuare un tampone. Non c'è bisogno di prenotazione Leggi su tg.la7 (Di martedì 5 gennaio 2021) Ad Omnibus ilgirato da un italiano che vive ine che mostra le strutture per vaccinarsi o per effettuare un tampone. Non c'è bisogno di prenotazione

tigella : Ma il 'modello Israele' sul Covid di cui si parla tanto è quello per il quale i palestinesi sono esclusi dalla campagna vaccinale? - ilfoglio_it : Come sono riusciti in Israele a vaccinare già il 9 per cento della popolazione? - Annalis80790333 : RT @ICIsraele: “Modello Israele: ecco i motivi del successo nella campagna di vaccinazione Intervista di Gian Micalessin a Enrico Mairov” h… - artemis_LV : RT @tigella: Ma il 'modello Israele' sul Covid di cui si parla tanto è quello per il quale i palestinesi sono esclusi dalla campagna vaccin… - Carlo_A_Macc : RT @AntonioGrzt: Ma perché fino a due giorni fa al mainstream #Israele ???? faceva tanto cagare per i tanti contagi e i vari lockdown, e oggi… -

Ultime Notizie dalla rete : modello Israele Vaccini, il modello di Israele: "In primavera pensiamo di raggiungere il 50% della popolazione" TGCOM Vaccinazioni anti Covid-19, il modello Israele - 05/01/2021

