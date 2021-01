Il Marchese del Grillo: tutto quello che c’è da sapere sul film (Di martedì 5 gennaio 2021) Il Marchese del Grillo: trama, cast e streaming del film Questa sera, martedì 5 gennaio 2021, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Il Marchese del Grillo, film del 1981 diretto da Mario Monicelli con protagonista Alberto Sordi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Nella Roma papalina del 1809 il Marchese Onofrio del Grillo, nobile romano alla corte di papa Pio VII, trascorre le sue giornate nell’ozio più completo, frequentando bettole e osterie, coltivando relazioni amorose clandestine con popolane e tenendo un atteggiamento ribelle agli occhi di sua madre e della parentela conservatrice, bigotta e autoritaria. Il suo principale passatempo, che lo rende famoso in tutta la città, è costituito da innumerevoli scherzi e beffe dei ... Leggi su tpi (Di martedì 5 gennaio 2021) Ildel: trama, cast e streaming delQuesta sera, martedì 5 gennaio 2021, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Ildeldel 1981 diretto da Mario Monicelli con protagonista Alberto Sordi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Nella Roma papalina del 1809 ilOnofrio del, nobile romano alla corte di papa Pio VII, trascorre le sue giornate nell’ozio più completo, frequentando bettole e osterie, coltivando relazioni amorose clandestine con popolane e tenendo un atteggiamento ribelle agli occhi di sua madre e della parentela conservatrice, bigotta e autoritaria. Il suo principale passatempo, che lo rende famoso in tutta la città, è costituito da innumerevoli scherzi e beffe dei ...

laurasabatini3 : RT @romatoday: Il Marchese del Grillo: 9 segreti sul film cult di Alberto Sordi che torna stasera in tv - bubinoblog : GUIDA TV E TOTOSHARE 5 GENNAIO 2021: UN MARTEDÌ TRA LA BEFANA VIEN DI NOTTE, IL MARCHESE DEL GRILLO E HOTEL TRANSY.… - fedeoli76 : RT @romatoday: Il Marchese del Grillo: 9 segreti sul film cult di Alberto Sordi che torna stasera in tv - fabiospes1 : RT @romatoday: Il Marchese del Grillo: 9 segreti sul film cult di Alberto Sordi che torna stasera in tv - 79_Alessio : RT @romatoday: Il Marchese del Grillo: 9 segreti sul film cult di Alberto Sordi che torna stasera in tv -