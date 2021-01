Il maltempo non lascia tregua, neve a bassa quota e grandine a Roma (Di martedì 5 gennaio 2021) AGI - Continua la morsa del maltempo su gran parte dell'Italia. Secondo iLMeteo.it un nuovo centro di bassa pressione si appresta a colpire gran parte delle regioni italiane con precipitazioni diffuse su quelle centrali, al Nordovest e in Campania. Il nuovo afflusso di aria fredda in quota farà scendere la quota della neve, che cadrà abbondante sugli Appennini centrali sopra i 5-600 metri (soprattutto tra Lazio e Abruzzo) e fino a quote prossime alla pianura al Nordovest (imbiancato tutto il cuneese e il torinese). Una violenta grandinata si è abbattuta questa mattina su Roma, causando disagi e mandando il traffico in tilt. A causa del maltempo è ancora chiusa via Collatina, all'altezza di via Capranesi. Stessa situazione su via Appia e via Tuscolana, dove la pioggia ... Leggi su agi (Di martedì 5 gennaio 2021) AGI - Continua la morsa delsu gran parte dell'Italia. Secondo iLMeteo.it un nuovo centro dipressione si appresta a colpire gran parte delle regioni italiane con precipitazioni diffuse su quelle centrali, al Nordovest e in Campania. Il nuovo afflusso di aria fredda infarà scendere ladella, che cadrà abbondante sugli Appennini centrali sopra i 5-600 metri (soprattutto tra Lazio e Abruzzo) e fino a quote prossime alla pianura al Nordovest (imbiancato tutto il cuneese e il torinese). Una violenta grandinata si è abbattuta questa mattina su, causando disagi e mandando il traffico in tilt. A causa delè ancora chiusa via Collatina, all'altezza di via Capranesi. Stessa situazione su via Appia e via Tuscolana, dove la pioggia ...

Ultime Notizie dalla rete : maltempo non Il maltempo non si ferma: temporali e allerta gialla a Livorno anche martedì 5 gennaio Il Tirreno Maltempo, frana a San Michele: il terreno sprofonda. Chiusure e interventi

dove moltissime famiglie restano su un versante isolate (se non fosse per l'altro collegamento) a causa dello smottamento. Accanto a quei cinque milioni, anche un altro milione per efficientamento ...

Difesa del territorio; approvati due progetti per oltre 6 milioni. Ora si cercano i finanziamenti

Difesa del territorio; approvati due progetti per oltre 6 milioni. Ora si cercano i finanziamenti. Cinque milioni e settecento mila euro per la regimazione delle acque di Barga e ...

dove moltissime famiglie restano su un versante isolate (se non fosse per l'altro collegamento) a causa dello smottamento. Accanto a quei cinque milioni, anche un altro milione per efficientamento ...