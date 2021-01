Il ‘lodo Casini’ per salvare Conte | “Tutti i leader nel Governo”

Leggi su dire

(Di martedì 5 gennaio 2021) ROMA – Conte dovrebbe chiedere ai leader dei partiti di entrare nella squadra di governo. Il consiglio al premier arriva da Pier Ferdinando Casini, in un’intervista al Corriere della Sera. Per Casini il presidente del consiglio “rimane assediato a Palazzo Chigi. Vive ogni richiesta come una minaccia e presenta provvedimenti, pensiamo a quelli sui servizi segreti, discutibili e non condivisi nella maggioranza”.