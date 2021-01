Il governo ha approvato nuove restrizioni (Di martedì 5 gennaio 2021) Tra il 7 e il 15 gennaio 2021 sarà vietato spostarsi tra regioni diverse, e nel weekend del 9-10 gennaio tutta l'Italia sarà zona arancione Leggi su ilpost (Di martedì 5 gennaio 2021) Tra il 7 e il 15 gennaio 2021 sarà vietato spostarsi tra regioni diverse, e nel weekend del 9-10 gennaio tutta l'Italia sarà zona arancione

Via libera nella notte al nuovo decreto che entrerà in vigore il 7 gennaio. In quella data torneranno a scuola tutti tranne gli studenti delle superiori ...

