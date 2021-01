Il giallo di Sonia, morta 48 ore dopo la vaccinazione anti-Covid. Il padre: “Vogliamo chiarezza” (Di martedì 5 gennaio 2021) Mentre la campagna di vaccinazione prosegue in tutti i Paesi del mondo, tra i dubbi di diversi esperti e gli annunci trionfali dei politici, in Portogallo è giallo sulla scomparsa di un’infermiera morta due giorni dopo aver ricevuto il farmaco anti-Covid della Pfizer. Sonia Acevedo, 41 anni, avrebbe accusato improvvisamente un malore mentre si trovava nella propria abitazione, circa 48 ore dopo aver ricevuto la prima dose. Per fare chiarezza sull’accaduto sarà ora necessario attendere il risultato dell’autopsia: la donna, madre di due figli, non aveva sofferto di effetti collaterali subito dopo essere stata vaccinata. Soni lavorava in pediatria presso l’Istituto di oncologia di Porto. Il padre ... Leggi su ilparagone (Di martedì 5 gennaio 2021) Mentre la campagna diprosegue in tutti i Paesi del mondo, tra i dubbi di diversi esperti e gli annunci trionfali dei politici, in Portogallo èsulla scomparsa di un’infermieradue giorniaver ricevuto il farmacodella Pfizer.Acevedo, 41 anni, avrebbe accusato improvvisamente un malore mentre si trovava nella propria abitazione, circa 48 oreaver ricevuto la prima dose. Per faresull’accaduto sarà ora necessario attendere il risultato dell’autopsia: la donna, madre di due figli, non aveva sofferto di effetti collaterali subitoessere stata vaccinata. Soni lavorava in pediatria presso l’Istituto di oncologia di Porto. Il...

GerardoOlgiati : RT @_Khassia_: Giallo in Portogallo un'infermiera di 41 anni Sonia Acevedo di 41 anni è morta IMPROVVISAMENTE esattamente 48h dopo aver ric… - AngeloGaraventa : Il giallo di Sonia, morta 48 ore dopo la vaccinazione anti-Covid. Il padre: 'Vogliamo chiarezza'… - emilianomei : RT @_Khassia_: Giallo in Portogallo un'infermiera di 41 anni Sonia Acevedo di 41 anni è morta IMPROVVISAMENTE esattamente 48h dopo aver ric… - melinacugliari : RT @_Khassia_: Giallo in Portogallo un'infermiera di 41 anni Sonia Acevedo di 41 anni è morta IMPROVVISAMENTE esattamente 48h dopo aver ric… -