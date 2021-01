Il dramma di Bellugi: “Amputazione terribile. Tanta morfina ma bisogna tirare fuori il carattere” (Di martedì 5 gennaio 2021) L'ex calciatore di Inter e Nazionale italiana Mauro Bellugi è intervenuto su Radio 105 all’interno di “105 Friends”, il programma di Tony Severo e Rosario Pellecchia, per parlare del suo personalissimo momento dopo l'Amputazione di entrambe le gambe.L'uomo ha ammesso di aver vissuto attimi di sconforto molto grande ma di aver deciso di andare avanti col desiderio di ritrovare una certa normalità: "È più difficile di una finale di Coppa dei Campioni, ve lo posso garantire", ha esordito Bellugi. "Ogni tanto anche a me viene lo sconforto, ma cerco di superarlo pensando alla mia famiglia. Ormai è una cosa che è successa, ma voglio ritornare non dico come prima - le rovesciate a 70 anni non le faccio più - però voglio andare al ristorante, voglio giocare a carte con gli amici, fare il pensionato".E ancora: "Quando te lo dicono è micidiale. ... Leggi su itasportpress (Di martedì 5 gennaio 2021) L'ex calciatore di Inter e Nazionale italiana Mauroè intervenuto su Radio 105 all’interno di “105 Friends”, il programma di Tony Severo e Rosario Pellecchia, per parlare del suo personalissimo momento dopo l'di entrambe le gambe.L'uomo ha ammesso di aver vissuto attimi di sconforto molto grande ma di aver deciso di andare avanti col desiderio di ritrovare una certa normalità: "È più difficile di una finale di Coppa dei Campioni, ve lo posso garantire", ha esordito. "Ogni tanto anche a me viene lo sconforto, ma cerco di superarlo pensando alla mia famiglia. Ormai è una cosa che è successa, ma voglio ritornare non dico come prima - le rovesciate a 70 anni non le faccio più - però voglio andare al ristorante, voglio giocare a carte con gli amici, fare il pensionato".E ancora: "Quando te lo dicono è micidiale. ...

