Il decreto che porta l'Italia in lockdown soft dopo le feste: il calendario dei divieti fino al 15 gennaio (Di martedì 5 gennaio 2021) Il Cdm ha approvato il Dl che prevede la zona gialla rafforzata nei giorni feriali e quella arancione nei festivi. Cosa si può fare e non fare dal 7 e il rischio zona rossa dopo l'11. Il testo della ... Leggi su today (Di martedì 5 gennaio 2021) Il Cdm ha approvato il Dl che prevede la zona gialla rafforzata nei giorni feriali e quella arancione nei festivi. Cosa si può fare e non fare dal 7 e il rischio zona rossal'11. Il testo della ...

Advertising

borghi_claudio : Non faccio la telecronaca della crisi se c'è non c'è cosa si fa o meno perché come potete immaginare il momento è d… - borghi_claudio : @cris_cersei @Voltolino1 Ma certo che potreste sapere anche voi. Basta guardare. Le leggi, le ordinanze e i decreti… - Agenzia_Ansa : Zona gialla 'rafforzata' nei feriali, arancione nel weekend. Sono le le misure del nuovo decreto che andrà al CdM… - ValeriaPoli8 : RT @research4lifeIT: Il #milleproroghe ha prorogato la possibilità di #sperimentazioneanimale per xenotrapianti e sostanze d’#abuso, ma di… - Paoli2Luciana : RT @Z3r0Rules: IN ARRIVO UN PICCO DI OMICIDI NELLE RSA Nuovo DPCM: 'consenso alla somministrazione del trattamento, per gli ospiti di resid… -