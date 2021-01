Il cubo di Rubik: un film sul famoso rompicapo (Di martedì 5 gennaio 2021) L’Hyde Park Entertainment Group di Ashok Amritraj e Endeavor Content sono al lavoro per portare sul grande schermo un film dedicato all’iconico cubo di Rubik. Il cubo di Rubik cos’è? Il cubo di Rubik è un giocattolo puzzle 3D, che presenta una serie di quadrati che possono essere ruotati per mostrare i colori appropriati tutti insieme su ciascun lato. Inventato nel 1974 dal professore di architettura e scultore ungherese Ern? Rubik. Ad oggi più di 450 milioni di cubi sono stati venduti in tutto il mondo. Dopo la notizia sulla realizzazione di un gameshow sul rompicapo, è in arrivo anche un film. Il film Il film, prodotto da Amritraj e con la produzione esecutiva di Priya ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di martedì 5 gennaio 2021) L’Hyde Park Entertainment Group di Ashok Amritraj e Endeavor Content sono al lavoro per portare sul grande schermo undedicato all’iconicodi. Ildicos’è? Ildiè un giocattolo puzzle 3D, che presenta una serie di quadrati che possono essere ruotati per mostrare i colori appropriati tutti insieme su ciascun lato. Inventato nel 1974 dal professore di architettura e scultore ungherese Ern?. Ad oggi più di 450 milioni di cubi sono stati venduti in tutto il mondo. Dopo la notizia sulla realizzazione di un gameshow sul, è in arrivo anche un. IlIl, prodotto da Amritraj e con la produzione esecutiva di Priya ...

zazoomblog : Il cubo di Rubik: un film sul famoso rompicapo - #Rubik: #famoso #rompicapo - MauroBaldan1 : Il Cubo di #Rubik al centro di un film e di uno spettacolo basato sul gioco Anche noto come Cubo magico, è uno dei… - giuka870 : @TuaSorella_85 Il nuovo “cubo di Rubik”...trova la soluzione prima..che lei se ne vada ??buongiorno ?? - metiu : E dopo il documentario sul rock in Sudamerica, mi son sparafk pure quello sui mondiali di Cubo di Rubik. Altro da consigliare? - LucaBuonLuca : RT @IlBomma: - La vita come il cubo di Rubik - Piena di colori? - No, non ci riesco -