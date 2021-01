Il commissario Arcuri fa l’ottimista: «Non siamo in ritardo sui vaccini». Ma ci crede solo lui (Di martedì 5 gennaio 2021) Domenico Arcuri assicura che l’Italia non è in ritardo sulle vaccinazioni. Ma sembra l’unico a crederci. «Sono passati solo 4 giorni dall’inizio della campagna, è davvero presto e sarebbe strumentale fare già consuntivi. Sono certo che lo spirito di collaborazione che abbiamo messo in campo porterà rapidamente ad azzerare queste asimmetrie. E se così non sarà di certo non mi esimerò dal denunciarlo». In una lettera al Corriere della Sera, il commissario per l’emergenza sanitaria mette le mani avanti e respinge le polemiche sulla partenza lenta della macchina dei vaccini in Italia. Arcuri: «Il primo stock è arrivato cinque giorni fa» «Dopo il simbolico vaccine-day del 27 dicembre, il primo stock è arrivato cinque giorni fa», informa Arcuri. «È stato ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 5 gennaio 2021) Domenicoassicura che l’Italia non è insulle vaccinazioni. Ma sembra l’unico arci. «Sono passati4 giorni dall’inizio della campagna, è davvero presto e sarebbe strumentale fare già consuntivi. Sono certo che lo spirito di collaborazione che abbiamo messo in campo porterà rapidamente ad azzerare queste asimmetrie. E se così non sarà di certo non mi esimerò dal denunciarlo». In una lettera al Corriere della Sera, ilper l’emergenza sanitaria mette le mani avanti e respinge le polemiche sulla partenza lenta della macchina deiin Italia.: «Il primo stock è arrivato cinque giorni fa» «Dopo il simbolico vaccine-day del 27 dicembre, il primo stock è arrivato cinque giorni fa», informa. «È stato ...

