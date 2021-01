Il caso della pasta La Molisana «dal sicuro sapore littorio» (Di martedì 5 gennaio 2021) (Piccola) bufera per La Molisana, storico pastificio del Molise. Cosa è successo? Per alcuni formati di pasta non solo ha mantenuto i nomi nati negli anni Trenta per «omaggiare» le località conquistate da Mussolini in Africa, ma inoltre ha enfatizzato la scelta con un nostalgico «storytelling fascista». Leggi su vanityfair (Di martedì 5 gennaio 2021) (Piccola) bufera per La Molisana, storico pastificio del Molise. Cosa è successo? Per alcuni formati di pasta non solo ha mantenuto i nomi nati negli anni Trenta per «omaggiare» le località conquistate da Mussolini in Africa, ma inoltre ha enfatizzato la scelta con un nostalgico «storytelling fascista».

matteosalvinimi : Dopo Catania, sabato prossimo sarò in tribunale a Palermo per un altro processo, quello sul caso della Ong spagnola… - borghi_claudio : @1950Vittoria No, strano... mi sorprende pure la mancanza di Pompei e Portofino. In compenso ci sono Altamura e Tar… - capuanogio : La squalifica di #Cavani diventa un caso linguistico che divide Inghilterra e Uruguay. Fermato per #razzismo, ma ne… - rhabarbeer : RT @SMaurizi: Julia Hall(#AmnestyInternational) Rebecca Vincent( #ReportersSansFrontières) Jennifer Robinson( avvocata top #DoughtyStreetCh… - FrancescoPozzi9 : @GuidoCrosetto è pubblica da giorni. A prescindere dalla telefonata, risulta impossibile simpatizzare per un presi… -

Ultime Notizie dalla rete : caso della Vaccini covid-19, il digitale per vincere la sfida: il caso della Toscana Agenda Digitale Coronavirus in Toscana: 337 nuovi casi e 18 morti. I positivi sono 9.655

Il tasso grezzo di mortalità toscano (numero di deceduti/popolazione residente) per Covid-19 è di 100,9 x100.000 residenti contro il 125,4 x100.000 della media italiana (11esima Regione). Complessivam ...

Informativa privacy ai sensi del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati personali - "Regolamento"

1. Finalità del trattamento e conseguenze in caso di rifiuto a fornire i Suoi dati personali Editoriale Domus tratta i Suoi dati personali (nel prosieguo "i Dati") che Lei fornisce al momento della ...

Il tasso grezzo di mortalità toscano (numero di deceduti/popolazione residente) per Covid-19 è di 100,9 x100.000 residenti contro il 125,4 x100.000 della media italiana (11esima Regione). Complessivam ...1. Finalità del trattamento e conseguenze in caso di rifiuto a fornire i Suoi dati personali Editoriale Domus tratta i Suoi dati personali (nel prosieguo "i Dati") che Lei fornisce al momento della ...