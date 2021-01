I trattati europei non sono conformi ai nuovi indirizzi di politica economica proposti dall’OCSE (Di martedì 5 gennaio 2021) di David Lisetti. L’impostazione prudenziale sottoscritta nella NADEF e ratificata dal governo dimostra che non c’è la minima agibilità politica all’interno dell’eurozona per politiche espansive (specialmente per i paesi ad alto debito come l’Italia). Laurence Boone, capo economista dell’OCSE, nella sua ultima intervista al Financial Times ha avvertito che sarebbe un grave errore economico tornare immediatamente ai bassi livelli di indebitamento e deficit pre-COVID-19. Secondo Boone, in futuro non sarà più giustificabile politicamente il concetto di scarsità della moneta: «Le banche centrali e i governi di tutti i paesi avanzati hanno messo in campo livelli senza precedenti di stimoli economici con l’obbiettivo di alleggerire il pesante impatto economico che il COVID-19 ha sull’economia. Dopo la crisi le persone chiederanno da dove ... Leggi su ilparagone (Di martedì 5 gennaio 2021) di David Lisetti. L’impostazione prudenziale sottoscritta nella NADEF e ratificata dal governo dimostra che non c’è la minima agibilitàall’interno dell’eurozona per politiche espansive (specialmente per i paesi ad alto debito come l’Italia). Laurence Boone, capo economista dell’OCSE, nella sua ultima intervista al Financial Times ha avvertito che sarebbe un grave errore economico tornare immediatamente ai bassi livelli di indebitamento e deficit pre-COVID-19. Secondo Boone, in futuro non sarà più giustificabilemente il concetto di scarsità della moneta: «Le banche centrali e i governi di tutti i paesi avanzati hanno messo in campo livelli senza precedenti di stimoli economici con l’obbiettivo di alleggerire il pesante impatto economico che il COVID-19 ha sull’economia. Dopo la crisi le persone chiederanno da dove ...

