I nuovi divieti: 7, 8 gennaio zona gialla, 9 e 10 arancione. Stop agli spostamenti tra le regioni (Di martedì 5 gennaio 2021) Su Today.it la bozza completa del nuovo decreto zona gialla, arancione e rossa: cosa cambia Il testo rivede i criteri per l'individuazione degli scenari di rischio sulla base dei quali saranno ... Leggi su milanotoday (Di martedì 5 gennaio 2021) Su Today.it la bozza completa del nuovo decretoe rossa: cosa cambia Il testo rivede i criteri per l'individuazione degli scenari di rischio sulla base dei quali saranno ...

ricpuglisi : Come mai continuamente leggiamo indiscrezioni sui divieti NUOVI messi in campo a partire dalla prossima data rileva… - infoitinterno : I nuovi divieti: due giorni di zona gialla, poi arancione, rimandata l'apertura delle scuole, stop agli spostamenti… - tuttoggi : Nuovo decreto anti Covid, slitta all'11 gennaio il ritorno in classe per le scuole superiori. Salvo nuovi rinvii in… - f_giuffrida : RT @Open_gol: Il governo sta decidendo sui nuovi divieti: resta il coprifuoco dalle 22 e sarà permesso lo spostamento di due persone verso… - informatrieste : In arrivo nuovi divieti - -