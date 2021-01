I lavoratori dello spettacolo allestiranno gli spazi per i vaccini ma la protestano continua: “Risorse del Governo ancora insufficienti” (Di martedì 5 gennaio 2021) Migliaia di lavoratori del settore dello spettacolo restano ancora alla finestra, in attesa che i concerti ripartano, i teatri riaprano e i cinema possano lavorare a pieno ritmo. La strada è ancora lunga e la curva pandemica ancora non consente al Comitato tecnico scientifico di dare il via libera al settore. La crisi si fa sempre più grave e alla riapertura a metà mese del Tavolo Permanente dello spettacolo le diverse associazioni sono sul piede di guerra. Nel frattempo l’Associazione di promozione sociale Bauli in piazza, che raccoglie i professionisti del mondo dello spettacolo e degli eventi, è stata coinvolta dal Commissario straordinario all’emergenza Covid-19, Domenico Arcuri, a supporto della campagna vaccinale ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 5 gennaio 2021) Migliaia didel settorerestanoalla finestra, in attesa che i concerti ripartano, i teatri riaprano e i cinema possano lavorare a pieno ritmo. La strada èlunga e la curva pandemicanon consente al Comitato tecnico scientifico di dare il via libera al settore. La crisi si fa sempre più grave e alla riapertura a metà mese del Tavolo Permanentele diverse associazioni sono sul piede di guerra. Nel frattempo l’Associazione di promozione sociale Bauli in piazza, che raccoglie i professionisti del mondoe degli eventi, è stata coinvolta dal Commissario straordinario all’emergenza Covid-19, Domenico Arcuri, a supporto della campagna vaccinale ...

