«I giovani disoccupati in Italia sono quasi il triplo della media europea Ma dal Covid si può anche imparare» – L’intervista

(Di martedì 5 gennaio 2021) Da sette anni, l’osservatorio sulla Jobless societyFondazione Feltrinelli si occupa di analizzare le trasformazioni del mondo del lavoro legate alla quarta rivoluzione industriale, quella legata all’intelligenza artificiale, raccogliendo dati e elementi di scenario confluiti nell’Annale appena uscito dal titolo Lavoro: la grande trasformazione (a cura di Enzo Mingione). «Abbiamo iniziato in un altro mondo, quando», dice il direttore di Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Massimiliano Tarantino, «tutti gli osservatori e gli economisti planetari davano per inevitabile un mondo abbastanza vicino basato sull’internet delle cose, sul dominio del lavoro meccanizzato e digitale su quello umano e su una conseguente costante perdita di posti di lavoro». Oggi persino le predizioni sul futuro sifermate, sgomente, davanti alla prima crisi ...

marcia40k : Continuando a bastonare i giovani che resteranno disoccupati chi pagherà le pensioni? Sempre convinti che a Roma ci… - mardelgiu : @endallfee @monacelt Motivo per cui concentrerei le assunzioni di personale extra necessario al piano vaccinale su… - cdghietta : RT @mgsnazionale: A Gianni va la nostra piena solidarietà. Spesso i riders sono studenti, giovani o più semplicemente nuovi disoccupati che… - pietrogranero : RT @PaoloCornetti14: #thread 1/3 ????L'Italia ha: ??ritardato di 5 mesi l'assegnazione delle sedi per gli specializzandi di quest'anno (sareb… - articolounobas : RT @mgsnazionale: A Gianni va la nostra piena solidarietà. Spesso i riders sono studenti, giovani o più semplicemente nuovi disoccupati che… -

Ultime Notizie dalla rete : giovani disoccupati

Open

In Sicilia, una rete di enti non profit, coordinata dall'Istituto Gonzaga dei padri gesuiti, potrà selezionare 84 giovani volontari da impiegare in progetti di Servizio civile universale, con una remu ...Sei giovani lo aggrediscono per rubargli lo scooter. Il video spopola e fioccano le donazioni. Una colletta raccoglie 11 mila euro. Un macellaio gli offre anche un lavoro ...