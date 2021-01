“I democratici non prenderanno la Casa Bianca, combatteremo come dannati”: Trump infiamma i sostenitori, scontro totale con Biden (Di martedì 5 gennaio 2021) In mezzo alla pandemia di coronavirus che continua a mietere vittime come la peste dell’antichità, gli Stati Uniti si dibattono in una delle fasi peggiori della loro storia. A infiammare le tensioni sociali ed economiche, oltreché sanitarie, c’è la politica. Il panorama che i leader degli Usa offrono in queste ore ha il sapore agro dell’inquietudine. Mancano poco più di due settimane all’insediamento ufficiale del nuovo presidente eletto Joe Biden e tutto va come non dovrebbe. Donald Trump, il tycoon presidente uscente, non si rassegna alla sconfitta e non intende lasciare la Casa Bianca. Dalton, la città della sfida finale Sembrava essersene convinto prima di Natale ma le cose ora appaiono cambiate. All’indomani dello scoop del Washington Post che ha reso nota via web ... Leggi su velvetmag (Di martedì 5 gennaio 2021) In mezzo alla pandemia di coronavirus che continua a mietere vittimela peste dell’antichità, gli Stati Uniti si dibattono in una delle fasi peggiori della loro storia. Are le tensioni sociali ed economiche, oltreché sanitarie, c’è la politica. Il panorama che i leader degli Usa offrono in queste ore ha il sapore agro dell’inquietudine. Mancano poco più di due settimane all’insediamento ufficiale del nuovo presidente eletto Joee tutto vanon dovrebbe. Donald, il tycoon presidente uscente, non si rassegna alla sconfitta e non intende lasciare la. Dalton, la città della sfida finale Sembrava essersene convinto prima di Natale ma le cose ora appaiono cambiate. All’indomani dello scoop del Washington Post che ha reso nota via web ...

