(Di martedì 5 gennaio 2021)tende una mano agli smartphonendo loroin caso non potesseroi Google Mobile Services L'articolo proviene da TuttoAndroid.

TuttoAndroid : Huawei offre HarmonyOS alle aziende cinesi che non possono utilizzare i GMS -

Ultime Notizie dalla rete : Huawei offre

TuttoAndroid.net

Huawei tende una mano agli smartphone cinesi offrendo loro HarmonyOS in caso non potessero utilizzare i Google Mobile Services ...Qualcomm ha annunciato la piattaforma mobile 5G Qualcomm Snapdragon 480, la prima della serie 4 abilitata al 5G. Si va, quindi, verso una connettività 5G davvero globale, per esperienze di intrattenim ...