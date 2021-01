House of Cardin: oggi su Sky Arte il documentario sullo stilista scomparso pochi giorni fa (Di martedì 5 gennaio 2021) oggi su Sky Arte, alle 19:45, va in onda House of Cardin, il documentario dedicato alla lunga carriera di Pierre Cardin, morto a 98 anni lo scorso 29 dicembre. Va in onda oggi su Sky Arte (canali 120 e 400), alle 19:45, House of Cardin, il documentario che ripercorre i passi di un genio che ha rivoluzionato la moda internazionale, Pierre Cardin, morto a 98 anni lo scorso 29 dicembre 2020. Presentato come evento speciale alle Giornate degli Autori della 76° Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, attraverso materiale inedito, interviste e ricostruzioni autorizzate, House of Cardin, di P. David Ebersole e Todd Hughes, racconta chi era Pierre ... Leggi su movieplayer (Di martedì 5 gennaio 2021)su Sky, alle 19:45, va in ondaof, ildedicato alla lunga carriera di Pierre, morto a 98 anni lo scorso 29 dicembre. Va in ondasu Sky(canali 120 e 400), alle 19:45,of, ilche ripercorre i passi di un genio che ha rivoluzionato la moda internazionale, Pierre, morto a 98 anni lo scorso 29 dicembre 2020. Presentato come evento speciale alle Giornate degli Autori della 76° Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, attraverso materiale inedito, interviste e ricostruzioni autorizzate,of, di P. David Ebersole e Todd Hughes, racconta chi era Pierre ...

SkyArte : È scomparso all’età di 98 anni Pierre Cardin, il primo sarto della maison Dior, inventore del prêt-à-porter. Ricord… - cinemaniaco_fb : ?????????????? House of Cardin: oggi su Sky Arte il documentario sullo stilista scomparso pochi giorni fa… - MontiFrancy82 : Su @SkyArte “House of Cardin”, il documentario che ripercorre i passi di un genio che ha rivoluzionato la moda int… - SMSNEWSOFFICIAL : Su @SkyArte “House of Cardin”, il documentario che ripercorre i passi di un genio che ha rivoluzionato la moda int… - _PuntoZip_ : Sky Arte – a pochi giorni dalla scomparsa dello stilista, stasera “House of Cardin” -

Ultime Notizie dalla rete : House Cardin House of Cardin , su Sky Arte il ritratto dello stilista scomparso Il Messaggero House of Cardin: oggi su Sky Arte il documentario sullo stilista scomparso pochi giorni fa

Oggi su Sky Arte, alle 19:45, va in onda House of Cardin, il documentario dedicato alla lunga carriera di Pierre Cardin, morto a 98 anni lo scorso 29 dicembre. Va in onda oggi su Sky Arte (canali 120 ...

Sky Arte ricorda Pierre Cardin

House of Cardin: il documentario che racconta la vita del genio della moda, scomparso da pochi giorni disponibile anche in streaming su Now Tv ...

Oggi su Sky Arte, alle 19:45, va in onda House of Cardin, il documentario dedicato alla lunga carriera di Pierre Cardin, morto a 98 anni lo scorso 29 dicembre. Va in onda oggi su Sky Arte (canali 120 ...House of Cardin: il documentario che racconta la vita del genio della moda, scomparso da pochi giorni disponibile anche in streaming su Now Tv ...