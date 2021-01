Hotel Transylvania 3 Una vacanza mostruosa film stasera in tv 5 gennaio | cast | trama | curiosità | streaming

(Di martedì 5 gennaio 2021)3 Unaè ilin tv martedì 52021 in onda in prima serata su Rai 2. Di seguito ecco, scheda,, trailer e alcunesul. SCOPRI COSA C’E’ IN TVin tv:TTITOLO ORIGINALE:3 DATA USCITA: 22 agosto 2018 GENERE: Animazione, Family ANNO: 2018 REGIA: Genndy Tartakovsky: Claudio Bisio, Cristiana Capotondi, Adam Sandler, Selena Gomez, Andy Samberg, Kevin James, Steve Buscemi, Mel Brooks DURATA: 97 Minuti...

SMSNEWSOFFICIAL : Su Rai2 il film “Hotel Transylvania 3 – Una vacanza mostruosa” - zazoomblog : La befana vien di notte La La Land o Hotel Transylvania 3? La tv del 5 gennaio - #befana #notte #Hotel… - fxkenway : Amo ver Hotel Transylvania son re linda familia. - 90sPEITO : CON QUEARI CAPELL8 SEMBRO MAVIS DI HOTEL TRANSYLVANIA PERÒ ......... mmmm might cosplay - LoyaltoTXT : vi como por cuarta vez hotel transylvania, amo -

Ultime Notizie dalla rete : Hotel Transylvania

Hotel Transylvania 3 Una vacanza mostruosa è il film stasera in tv. Scopri trama, cast, trailer, curiosità e dove vederlo in streaming.Ecco la guida tv e la programmazione di stasera martedì 5 gennaio 2021 da Rai Uno a Italia Uno. Su Rai Uno, dalle 21:25, ci sarà, in prima visione, il film fantastico dell’Italia La befana vien di not ...