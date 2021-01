Hockey ghiaccio, ICE League 2021: Bolzano stende Innsbruck e prosegue nella sua corsa di testa (Di martedì 5 gennaio 2021) L’HCB Alto Adige Alperia prosegue nel suo strepitoso cammino nella ICE Hockey League 2020-2021 e vince anche in casa contro l’HCI Innsbruck. Gli altoatesini infilano il terzo successo consecutivo, il quinto nelle ultime sei uscite, e si confermano al primo posto della classifica generale. I Foxes, infatti, grazie a questo successo, volano a quota 62 punti in 27 turni, con 3 punti di margine sul Fehervar che, va ricordato, ha disputato 5 match in più dei bianco-rossi. Terza posizione per i Vienna Capitals con 56, mentre al quarto posto rimane il Klagenfurt con 51. HCB Alto Adige Alperia – HCI Innsbruck 2-0. al PalaOnda non c’è storia. La compagine allenata da coach Greg Ireland sblocca il match dopo soli 2:24 minuti di gioco con Pitschieler su assist di Insam e ... Leggi su oasport (Di martedì 5 gennaio 2021) L’HCB Alto Adige Alperianel suo strepitoso camminoICE2020-e vince anche in casa contro l’HCI. Gli altoatesini infilano il terzo successo consecutivo, il quinto nelle ultime sei uscite, e si confermano al primo posto della classifica generale. I Foxes, infatti, grazie a questo successo, volano a quota 62 punti in 27 turni, con 3 punti di margine sul Fehervar che, va ricordato, ha disputato 5 match in più dei bianco-rossi. Terza posizione per i Vienna Capitals con 56, mentre al quarto posto rimane il Klagenfurt con 51. HCB Alto Adige Alperia – HCI2-0. al PalaOnda non c’è storia. La compagine allenata da coach Greg Ireland sblocca il match dopo soli 2:24 minuti di gioco con Pitschieler su assist di Insam e ...

Secondo successo del 2021 per l'HCL

LUGANO - Il Lugano continua la sua marcia in questo 2021. Dopo aver prevalso a Davos soltanto qualche giorno fa, la truppa di Pelletier si è infatti ripetuta anche alla Cornèr Arena contro il Langnau.

