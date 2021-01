"Ho tentato il suicidio". Dayane sconvolge la casa: lacrime tra i coinquilini, dal passato della Mello un ricordo dolorosissimo (Di martedì 5 gennaio 2021) Una rivelazione toccante quella di Dayane Mello. La modella brasiliana dopo la puntata del 4 gennaio del Grande Fratello Vip ha raccontato del suo passato. "A 16 anni ho provato a togliermi la vita, ho preso tutte le medicine di mia nonna e le ho ingoiate. Ero arrivata a un punto in cui non volevo più vivere, guardavo le macchine e aspettavo il coraggio di buttarmi. La psicologa mi ha detto ‘Dayane tu devi sentire il dolore, non scappare dal tuo dolore', allora cosa ho iniziato a fare? Inizio a scrivere tutta la mia storia, la mia infanzia, da sola in una stanza al buio". E ancora: "Adesso i miei dolori fanno più male perché adesso lo sento, ma è bello perché una volta che lo senti domani è un altro giorno, perché lo hai sentito, non l'hai trascurato. A volte ho voglia di saltare, correre, ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 5 gennaio 2021) Una rivelazione toccante quella di. La mobrasiliana dopo la puntata del 4 gennaio del Grande Fratello Vip ha raccontato del suo. "A 16 anni ho provato a togliermi la vita, ho preso tutte le medicine di mia nonna e le ho ingoiate. Ero arrivata a un punto in cui non volevo più vivere, guardavo le macchine e aspettavo il coraggio di buttarmi. La psicologa mi ha detto ‘tu devi sentire il dolore, non scappare dal tuo dolore', allora cosa ho iniziato a fare? Inizio a scrivere tutta la mia storia, la mia infanzia, da sola in una stanza al buio". E ancora: "Adesso i miei dolori fanno più male perché adesso lo sento, ma è bello perché una volta che lo senti domani è un altro giorno, perché lo hai sentito, non l'hai trascurato. A volte ho voglia di saltare, correre, ...

