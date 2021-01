Highlights Pinar Karsiyaka-Fortitudo Bologna 80-69 | basket Champions League 2020 2021 VIDEO

Leggi su sportface

(Di martedì 5 gennaio 2021) Glidelche vince contro laper 80-69 nel match valido per il recupero della seconda giornata del girone F di. Non basta l’orgoglio agli uomini di Luca Dalmonte, che salutano la competizione con due giornate d’anticipo. A Izmir i padroni di casa sono a lungo in controllo del match ma con sempre alle spalle un’orgogliosa Effe. I turchi fanno valere 20 punti di Morgan e 15 punti con 9 assist di M’Baye. Dall’altra parte non sono bastati i 18+6 rimbalzi di Dario Hunt e i 13 di Tommaso Baldasso. SportFace.