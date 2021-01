Harry Potter | il figlio neonato di ‘Lavanda Brown” positivo al Covid

Leggi su chenews

(Di martedì 5 gennaio 2021), paura per ildi Jessie Cave aka Lavanda, suoappena nato èalla variante inglese del-19. Continua il dramma per Jessie Cave, l’attrice nota per aver fatto perdere la testa a Ron Wesley nei panni di Lavandain, è diventata mamma lo scorso 21 ottobre. Tuttavia la nascita del suo bambino non è stata quello che sperava, il bambino è infatti nato prematuro quaranta minuti dopo la rottura delle acque. Il piccolo Tenn è dovuto quindi restare in ospedale più del previsto, a soli due mesi di vita è arrivata per lui l’ennesima sfida. Il bambino è infatti risultatoal-19. LEGGI ...