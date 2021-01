Harry Potter | il figlio di Lavanda Brown positivo al Covid

(Di martedì 5 gennaio 2021) Come in Italia, il Coronavirus non risparmia certo le celebrity, né la loro prole: drammatica la testimonianza di Jessie Cave, alias. Ricordate, l’ex fidanzata di Ron? … L'articolo proviene da Meteoweek.com.

Come in Italia, il Coronavirus non risparmia certo le celebrity, né la loro prole: drammatica la testimonianza di Jessie Cave, alias Lavanda Brown.Il figlio di due mesi della star di Harry Potter ricoverato in ospedale dopo essere risultato positivo alla variante inglese del coronavirus. La star di Harry Potter Jessie Cave ...