"Hanno votato contro". Figuraccia per la piddina Gualmini, Antonio Maria Rinaldi infierisce: sotterrata in un lampo (Di martedì 5 gennaio 2021) Che Figuraccia per Elisabetta Gualmini, europarlamentare del Pd ed ex vicepresidente dell'Emilia Romagna. Già, perché ospite di Nicola Porro a Quarta Repubblica, nella puntata in onda su Rete 4 lunedì 4 dicembre, la piddina è incappata in una rovinosa gaffe. Parlando di coronavirus, chiusure e soprattutto di danari europei, ha affermato che la Lega avrebbe votato contro il Recovery fund a Bruxelles. Peccato che le cose fossero andate in un altro modo. E ricordarlo alla Gualmini ci ha pensato Antonio Maria Rinaldi, per l'appunto europarlamentare leghista, che su Twitter ha cinguettato: "La cortese onorevole Gualmini a Quarta Repubblica ha affermato che la Lega ha votato contro il ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 5 gennaio 2021) Cheper Elisabetta, europarlamentare del Pd ed ex vicepresidente dell'Emilia Romagna. Già, perché ospite di Nicola Porro a Quarta Repubblica, nella puntata in onda su Rete 4 lunedì 4 dicembre, laè incappata in una rovinosa gaffe. Parlando di coronavirus, chiusure e soprattutto di danari europei, ha affermato che la Lega avrebbeil Recovery fund a Bruxelles. Peccato che le cose fossero andate in un altro modo. E ricordarlo allaci ha pensato, per l'appunto europarlamentare leghista, che su Twitter ha cinguettato: "La cortese onorevolea Quarta Repubblica ha affermato che la Lega hail ...

trash_italiano : Da specificare che la pagina ha fatto l'appello dopo aver visto che gli italiani hanno minacciato di condizionare l… - AlessiofFratini : @Ginepro85 ???? lo spieghi tu a quelli che hanno votato Mario? Ahahah - Zero9077818255 : @GBruttaPersona @nontelodicoo Li avevano votato #zorzando #gregorelli #rosmello eppure il record non lo hanno fatto #gfvip - alexiuss11 : RT @Jenniferjandoc0: E CÀ LÀ! L’ho detto io che Mario e Zenga pensano di aver avuto più voti di Giulia LOLLL! (Ma non sanno del 56%) Men… - __alessia98 : @katherynley84 Non essendoci molti 'pezzi da 90', i loro fan hanno votato lei (tipo quelli di Tommaso, Stefania e P… -