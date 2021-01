Half Life: Alyx e non solo, Valve alla ricerca di uno psicologo per creare nuove 'avvincenti esperienze di gioco' (Di martedì 5 gennaio 2021) Valve è alla ricerca di uno psicologo da includere nel team che possa aiutare a sviluppare i giochi futuri della società e il suo negozio, Steam. Una nuova inserzione è stata pubblicata sul sito ufficiale, con la compagnia alla ricerca di qualcuno che si unisca allo studio nell'ufficio di Bellevue nello stato di Washington. "Assumiamo persone con un ampio set di competenze che mostrano anche una profonda esperienza", si legge nell'annuncio. "Gli psicologi di Valve contribuiscono a una vasta gamma di iniziative in tutta l'azienda e danno priorità al proprio lavoro in collaborazione con i colleghi". Lo studio noto per Half Life: Alyx, Team Fortress 2 e Counter-Strike: Global Offensive ha impiegato diversi psicologi nel ... Leggi su eurogamer (Di martedì 5 gennaio 2021)di unoda includere nel team che possa aiutare a sviluppare i giochi futuri della società e il suo negozio, Steam. Una nuova inserzione è stata pubblicata sul sito ufficiale, con la compagniadi qualcuno che si unisca allo studio nell'ufficio di Bellevue nello stato di Washington. "Assumiamo persone con un ampio set di competenze che mostrano anche una profonda esperienza", si legge nell'annuncio. "Gli psicologi dicontribuiscono a una vasta gamma di iniziative in tutta l'azienda e danno priorità al proprio lavoro in collaborazione con i colleghi". Lo studio noto per, Team Fortress 2 e Counter-Strike: Global Offensive ha impiegato diversi psicologi nel ...

Valve è alla ricerca di uno psicologo da includere nel team che possa aiutare a sviluppare i giochi futuri della società e il suo negozio, Steam. Una nuova inserzione è stata pubblicata sul sito ufficiale

