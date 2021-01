“Hai fatto gli auguri a Ilaria D’Amico?”. Boom! Alena Seredova risponde davvero così. Solo applausi (Di martedì 5 gennaio 2021) Alena Seredova e Gianluigi Buffon hanno formato una delle coppie vip più amate e seguite degli ultimi anni. Tre anni di matrimonio, una storia d’amore durata più del doppio e due figli non si cancellano, nemmeno per un tradimento. Alena e il portierone della Juve si erano conosciuti nel 2005 e nel 2006, anno dei Mondiali vinti dagli azzurri, il gossip su di loro è letteralmente esploso. Poi, però, sono arrivate le “corna”, come la stessa showgirl ceca ha ammesso. “Delle ‘corna’ ho saputo per la prima volta in radio – le sue parole in un’intervista a Radio Rai 2 – e così ho scoperto mentre andavo dal parrucchiere che ero cornuta. Stavo ascoltando una trasmissione e qualcuno ha raccontato della frequentazione tra Gigi e Ilaria. Meno male che non ho fatto un incidente”. ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 5 gennaio 2021)e Gianluigi Buffon hanno formato una delle coppie vip più amate e seguite degli ultimi anni. Tre anni di matrimonio, una storia d’amore durata più del doppio e due figli non si cancellano, nemmeno per un tradimento.e il portierone della Juve si erano conosciuti nel 2005 e nel 2006, anno dei Mondiali vinti dagli azzurri, il gossip su di loro è letteralmente esploso. Poi, però, sono arrivate le “corna”, come la stessa showgirl ceca ha ammesso. “Delle ‘corna’ ho saputo per la prima volta in radio – le sue parole in un’intervista a Radio Rai 2 – eho scoperto mentre andavo dal parrucchiere che ero cornuta. Stavo ascoltando una trasmissione e qualcuno ha raccontato della frequentazione tra Gigi e. Meno male che non houn incidente”. ...

