Gruppo FCA - Il rilancio in India passa dalla Jeep (Di martedì 5 gennaio 2021) La Fiat Chrysler Automobiles punta tutto sulla Jeep per rilanciare la sua presenza in India. Il costruttore italo-americano, infatti, ha in programma di investire 250 milioni di dollari per produrre nell'impianto di Ranjangaon (nello Stato del Maharashtra) quattro nuovi modelli del marchio statunitense da lanciare sul mercato locale entro i prossimi due anni. Il piano. In particolare saranno assemblate in India la Wrangler, la Grand Cherokee, la nuova Compass, che sarà presentata al mercato locale tra due giorni ed è già entrata in produzione, e una Suv a sette posti. I nuovi veicoli consentiranno alla Fiat Chrysler di aumentare le economie di scala, ridurre i costi fissi e aumentare l'approvvigionamento locale di componenti per rispettare i requisiti produttivi imposti dalle autorità Indiane. L'obiettivo prioritario è ... Leggi su quattroruote (Di martedì 5 gennaio 2021) La Fiat Chrysler Automobiles punta tutto sullaper rilanciare la sua presenza in. Il costruttore italo-americano, infatti, ha in programma di investire 250 milioni di dollari per produrre nell'impianto di Ranjangaon (nello Stato del Maharashtra) quattro nuovi modelli del marchio statunitense da lanciare sul mercato locale entro i prossimi due anni. Il piano. In particolare saranno assemblate inla Wrangler, la Grand Cherokee, la nuova Compass, che sarà presentata al mercato locale tra due giorni ed è già entrata in produzione, e una Suv a sette posti. I nuovi veicoli consentiranno alla Fiat Chrysler di aumentare le economie di scala, ridurre i costi fissi e aumentare l'approvvigionamento locale di componenti per rispettare i requisiti produttivi imposti dalle autoritàne. L'obiettivo prioritario è ...

leo1908MI : @Kataklinsmann Purtroppo non hanno venduto nulla. Verrà creato un gruppo dove le quote saranno suddivise al 50% tra… - adapt_rel_ind : RT @FIMCislStampa: ???? Questa mattina conferenza stampa #FimCisl sui dati della produzione e occupazione 2020 degli stabilimenti italiani de… - FNPTrentino : RT @CislPiemonte: In corso, nella sede Cisl di Torino, la conferenza stampa della Fim su #occupazione e #produzione degli stabilimenti #Fca… - gponedotcom : FCA e PSA pronte alla fusione: il 16 gennaio nascerà Stellantis: E' arrivato il via libera dall'assemblea degli azi… - GiampaoloBiondi : RT @FIMCislStampa: ???? Questa mattina conferenza stampa #FimCisl sui dati della produzione e occupazione 2020 degli stabilimenti italiani de… -