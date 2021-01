Grave lutto nel calcio: morto Colin Bell, leggenda del Manchester City (Di mercoledì 6 gennaio 2021) E’ scomparso oggi all’età di 74 anni l’ex leggenda e centrocampista offensivo del Manchester City Colin Bell. Una terribile notizia per il mondo del calcio e non solo. Si è spento oggi a 74 anni, in seguito a “una breve malattia”, Colin Bell, ex leggenda e centrocampista offensivo del Manchester City. A renderlo noto è L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 6 gennaio 2021) E’ scomparso oggi all’età di 74 anni l’exe centrocampista offensivo del. Una terribile notizia per il mondo dele non solo. Si è spento oggi a 74 anni, in seguito a “una breve malattia”,, exe centrocampista offensivo del. A renderlo noto è L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

