“Grande Fratello Vip”, Samantha scottata dal confronto con Antonella: “Ci sono rimasta male” (Di martedì 5 gennaio 2021) Dopo il nuovo appuntamento con il “Grande Fratello Vip” Samantha De Grenet è rimasta scottata dallo scontro con Antonella Elia. Durate la diretta la showgirl e l’opinionista hanno avuto un pungente battibecco senza esclusione di colpi: un confronto che ha lasciato senza parole perfino Alfonso. “È dalla prima puntata che Antonella è contro di me, ci rimango male, mio figlio mi guarda”, si sfoga Samantha con Stefania, che tenta di consigliarla: “Diglielo senza usare parole pesanti, fai capire che sei anche fragile”. La De Grenet non riesce a sbollire il malumore e visibilmente amareggiata, non riesce più a trattenere le lacrime: “Strumentalizzare il mio peso dopo quello che ho avuto… se avessi voluto, avrei potuto farla ... Leggi su newscronaca.myblog (Di martedì 5 gennaio 2021) Dopo il nuovo appuntamento con il “Vip”De Grenet èdallo scontro conElia. Durate la diretta la showgirl e l’opinionista hanno avuto un pungente battibecco senza esclusione di colpi: unche ha lasciato senza parole perfino Alfonso. “È dalla prima puntata cheè contro di me, ci rimango, mio figlio mi guarda”, si sfogacon Stefania, che tenta di consigliarla: “Diglielo senza usare parole pesanti, fai capire che sei anche fragile”. La De Grenet non riesce a sbollire il malumore e visibilmente amareggiata, non riesce più a trattenere le lacrime: “Strumentalizzare il mio peso dopo quello che ho avuto… se avessi voluto, avrei potuto farla ...

