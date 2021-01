Grande Fratello Vip, la sorella di Andrea Zelletta critica Alfonso Signorini (Di martedì 5 gennaio 2021) L’ultima puntata del Grande Fratello Vip è stata a dir poco tumultuosa per Andrea Zelletta che da qualche settimana sta attraversando un periodo critico con la fidanzata Natalia Paragoni. Ad agitare le acque per prima è stata Dayane Mello, quando ha affermato di essere a conoscenza del tradimento di Natalia consumato durante una vacanza a Capri. Dopo un primo chiarimento avvenuto la settimana scorsa, Natalia ha diffidato il Grande Fratello Vip dal parlare del suo rapporto con Andrea, rifiutando contestualmente l’invito del conduttore. La richiesta della ragazza è stata condivisa anche dal concorrente della casa al quale Alfonso Signorini ha prospettato la possibilità di uscire dal programma qualora lui non si sentisse di ... Leggi su trendit (Di martedì 5 gennaio 2021) L’ultima puntata delVip è stata a dir poco tumultuosa perche da qualche settimana sta attraversando un periodo critico con la fidanzata Natalia Paragoni. Ad agitare le acque per prima è stata Dayane Mello, quando ha affermato di essere a conoscenza del tradimento di Natalia consumato durante una vacanza a Capri. Dopo un primo chiarimento avvenuto la settimana scorsa, Natalia ha diffidato ilVip dal parlare del suo rapporto con, rifiutando contestualmente l’invito del conduttore. La richiesta della ragazza è stata condivisa anche dal concorrente della casa al qualeha prospettato la possibilità di uscire dal programma qualora lui non si sentisse di ...

matteosalvinimi : Frase volgare e stupida (e soprattutto non vera). Solo io ho l’impressione che questi si siano montati la testa e o… - GrandeFratello : BUON 2021 DA GRANDE FRATELLO! #GFVIP - GrandeFratello : Oggi dalle 20:40 su #Canale5 appuntamento speciale con 'Grande Fratello Vip Happy New Year': una serata di canti, b… - werbond : @vanabeau Calendiani, renziani, pensa in quale abisso è sprondata la politica in Italia. Roba da Grande Fratello.… - domenicogifuni : RT @lercionotizie: #LERCIOSTORY Guarda il 'Grande Fratello' per più di 5 minuti e dimentica la tabellina del 3 #GFvip -