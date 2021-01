Grande Fratello Vip 5, Pierpaolo Pretelli incontra mamma Margherita: "ricorda che tuo figlio ti guarda" (Di martedì 5 gennaio 2021) Pierpaolo Pretelli ha incontrato la mamma per un chiarimento dopo quanto detto nella puntata di Capodanno del Grande Fratello Vip 5: ecco cosa ha detto la signora Margherita. Dopo il messaggio di Capodanno la mamma di Pierpaolo Pretelli ha incontrato il figlio nella glass room del Grande Fratello Vip 5: la signora lo ha invitato a moderare le effusioni con Giulia Salemi ricordandogli che ha un figlio che lo segue da casa. La notte di Capodanno il messaggio di mamma Margherita a Pierpaolo Pretelli era stato abbastanza chiaro: niente auguri ma un invito a ... Leggi su movieplayer (Di martedì 5 gennaio 2021)hato laper un chiarimento dopo quanto detto nella puntata di Capodanno delVip 5: ecco cosa ha detto la signora. Dopo il messaggio di Capodanno ladihato ilnella glass room delVip 5: la signora lo ha invitato a moderare le effusioni con Giulia Salemindogli che ha unche lo segue da casa. La notte di Capodanno il messaggio diera stato abbastanza chiaro: niente auguri ma un invito a ...

