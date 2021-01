Grande Fratello Vip 5 Giacomo Urtis è l’eliminato del 4 gennaio (video) (Di martedì 5 gennaio 2021) Grande Fratello Vip 5 lunedì 4 gennaio eliminato Giacomo Urtis (video) Il Grande Fratello Vip 5 lunedì 4 gennaio ha visto una nuova eliminazione a uscire dalla casa è stato Giacomo Urtis il chirurgo dei Vip entrato come ospite per portare gossip nella casa e diventato concorrente. Solo il 12% del pubblico ha scelto di salvarlo mentre la più votata è stata Giulia 56%,seguita da Zenga 18% e Mario 14%. Alfonso Signorini ha prima salvato Mario e Zenga????< Poi ha fatto andare in studio Giulia e Giacomo e solo lì ha annunciato il nome dell’eliminato. I Vip della casa sono in collegamento ma si interrompe proprio sul più bello…?????< Così non sanno chi si è salvato o ... Leggi su dituttounpop (Di martedì 5 gennaio 2021)Vip 5 lunedì 4eliminato) IlVip 5 lunedì 4ha visto una nuova eliminazione a uscire dalla casa è statoil chirurgo dei Vip entrato come ospite per portare gossip nella casa e diventato concorrente. Solo il 12% del pubblico ha scelto di salvarlo mentre la più votata è stata Giulia 56%,seguita da Zenga 18% e Mario 14%. Alfonso Signorini ha prima salvato Mario e Zenga????< Poi ha fatto andare in studio Giulia ee solo lì ha annunciato il nome del. I Vip della casa sono in collegamento ma si interrompe proprio sul più bello…?????< Così non sanno chi si è salvato o ...

