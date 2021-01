Gran Bretagna | nuovo lockdown Johnson | “State a casa”

Leggi su italiasera

(Di martedì 5 gennaio 2021) “Dobbiamo fare di più insieme per tenere sotto controllo questa nuova variante del Covid mentre i vaccini vengono somministrati”. Così ieri, lunedì 4 gennaio, il premier britannico Borisha annunciato unin Inghilterra. “Dobbiamo adottare unabbastanza duro per contenere questa variante”, ha spiegato il premier, ordinando ai cittadini di rimanere a. Si potrà uscire solo per “ragioni limitate consentite dalla legge”, ovvero per l’acquisto di beni essenziali, per motivi di lavoro, di salute, per fare attività fisica o “per scappare da abusi domestici”. A partire da oggi didattica a distanza per le scuole, con l’eccezione degli studenti di figli impegnati in settori chiave e di quelli più vulnerabili dal punto di vista sociale.ha rassicurato ...