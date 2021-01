Governo in crisi | M5S chiede stabilità ma è scomparso dall’agenda politica

Leggi su chenews

(Di martedì 5 gennaio 2021) Crimi e Bonafede richiamo la maggioranza a maggiore responsabilità. La maggioranza non si romperò, Mes e Recovery al centro del dibattito Il Movimento Cinque Stelle richiama l’esecutivo a maggiore responsabilità. Nonostante il partito di Beppe Grillo siadel paese, rimane lo schieramento maggiormente suffragato alle ultime elezioni. E così il reggente del movimento da ormai un anno Vito Crimi e il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede hanno invitato tutti a mantenere la calma, soprattutto in un momento così delicato per le sorti del paese. “In una fase così difficile come quella che stiamo vivendo i cittadini italiani non vogliono sicuramente vedere unache litiga, ma esclusivamente impegnata ad affrontare e risolvere i problemi“. Lo dichiarano in una nota ...