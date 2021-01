Governo | Cambiamo! di Toti | ‘sì ad esecutivo di salute pubblica’

Leggi su ildenaro

(Di martedì 5 gennaio 2021) Roma, 5 gen. (Adnkronos) – “È surreale lo stallo politico a cui stiamo assistendo considerando le urgenze che incombono. Se ilConte 2 è in grado di andare avanti lo faccia e troverà in noi un’opposizione seria e costruttiva; ma se non vi sono le condizioni per proseguire con questa esperienza lo si decida nelle prossime ore”. Si legge in una nota di ‘’ di Giovanni. L'articolo proviene da Ildenaro.it.