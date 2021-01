Governo: Calenda, 'Travaglio pro-Boschi se diventa ministro, contrappasso dantesco' (Di martedì 5 gennaio 2021) Roma, 5 gen. (Adnkronos) - "Un momento di raccoglimento per Marco Travaglio. Con eventuale ingresso della Boschi al Governo gli toccherà difenderla. Altro che querela, qui siamo oltre il contrappasso dantesco". Lo scrive su twitter Carlo Calenda. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 5 gennaio 2021) Roma, 5 gen. (Adnkronos) - "Un momento di raccoglimento per Marco. Con eventuale ingresso dellaalgli toccherà difenderla. Altro che querela, qui siamo oltre il". Lo scrive su twitter Carlo

