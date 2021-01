Google | svolta storica | nasce il primo sindacato all’interno del colosso Panico tra i magnati della Silicon Valley

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 5 gennaio 2021) Finalmente qualcosa di davvero nuovo nella vecchissima “new economy”. Un gruppo di 400 tra ingegneri e altri dipendenti dihanno dato vita allagruppo sindacaledeldel web., come tutte le “big tech”, ha sempre osteggiato ferocemente qualsiasi forma di organizzazione tra lavoratori. Un atteggiamento che rimanda agli inizi del secolo scorso, più che al “futuro” in cui amano collocarsi queste società. Ildisi chiama “Alphabet Workers Union”, con riferimento alla casa madre Alphabet, e si unirà al Communications Workers of America. La costituzione delè avvenuto inizialmente in segreto, il mese scorso sono stati eletti i rappresentanti, lunedì scorso l’annuncio ufficiale. L’adesione al ...