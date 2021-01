Gli Usa al collasso, a Los Angeles le ambulanze selezioneranno i pazienti: 'In ospedale solo chi può salvarsi' (Di martedì 5 gennaio 2021) Una notizia molto triste ma che fa capire bene in che condizioni sono gli Stati Uniti. Agli operatori delle ambulanze della contea di Los Angeles, in California, è stato chiesto di non trasportare in ... Leggi su globalist (Di martedì 5 gennaio 2021) Una notizia molto triste ma che fa capire bene in che condizioni sono gli Stati Uniti. Agli operatori delledella contea di Los, in California, è stato chiesto di non trasportare in ...

Ultime Notizie dalla rete : Gli Usa Gli Usa: «Bambini schiavizzati, no all'olio di palma malese» Avvenire Gli Usa al collasso, a Los Angeles le ambulanze selezioneranno i pazienti: 'In ospedale solo chi può salvarsi'

La regione rischia di arrivare a mille morti per Covid al giorno, con gli ospedali quasi al collasso. Al personale dei reparti d'emergenza invece è stato detto di razionare l'ossigeno. La regione risc ...

Delisting delle telco cinesi, improvvisa marcia indietro Usa

La decisione dopo approfondimenti con le autorità di vigilanza. China Mobile, China Telecom e China Unicom sarebbero dovute uscire dal listino l'11 gennaio prossimo per effetto di un ordine esecutivo ...

