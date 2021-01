“Gli daremo protezione”: il presidente messicano promette asilo a Julian Assange. Roger Waters dei Pink Floyd: “Salvatelo Ora! La sentenza è una tattica di rinvio” (Di martedì 5 gennaio 2021) Il presidente del Messico ha offerto asilo al fondatore di WikiLeaks Julian Assange, poche ore dopo che un giudice britannico si è rifiutato di estradarlo negli Stati Uniti per affrontare le accuse di spionaggio.“Assange è un giornalista e merita una possibilità, sono favorevole a perdonarlo”, ha detto lunedì ai giornalisti il ??presidente Andres Manuel Lopez Obrador, dicendo “gli daremo protezione”.“La nostra tradizione è la protezione”, ha aggiunto Obrador.Lunedì scorso, il giudice Vanessa Baraitser ha rifiutato di estradare Assange negli Stati Uniti, dove pendono sulla sua testa 18 accuse di cospirazione per aver hackerato i computer del governo degli Stati Uniti e aver pubblicato documenti militari ... Leggi su databaseitalia (Di martedì 5 gennaio 2021) Ildel Messico ha offertoal fondatore di WikiLeaks, poche ore dopo che un giudice britannico si è rifiutato di estradarlo negli Stati Uniti per affrontare le accuse di spionaggio.“è un giornalista e merita una possibilità, sono favorevole a perdonarlo”, ha detto lunedì ai giornalisti il ??Andres Manuel Lopez Obrador, dicendo “gli”.“La nostra tradizione è la”, ha aggiunto Obrador.Lunedì scorso, il giudice Vanessa Baraitser ha rifiutato di estradarenegli Stati Uniti, dove pendono sulla sua testa 18 accuse di cospirazione per aver hackerato i computer del governo degli Stati Uniti e aver pubblicato documenti militari ...

