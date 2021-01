“Gli alieni ci hanno fatto visita nel 2017 con Oumuama”: le parole del fisico teorico di Harvard Avi Loeb (Di martedì 5 gennaio 2021) “Gli alieni? Ci hanno fatto visita nel 2017”. E questa volta non sono le parole di qualche raeliano o elohim, ma del fisico teorico di Harvard, Avi Loeb. Stando a quanto riporta l’ultimo libro di Loeb, Extraterrestrial: The First Sign of Intelligent Life Beyond Earth, il passaggio fulmineo degli alieni sarebbe avvenuto durante la comparsa di un asteroide dalla forma allungata chiamato, dalla comunità scientifica, Oumuama. Loeb precisa che proprio questo strano corpo celeste proveniente dallo spazio, e osservato a metà 2017, fosse una qualche forma di vita aliena. È il New York Post a riportare le ipotesi che Loeb ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 5 gennaio 2021) “Gli? Cinel”. E questa volta non sono ledi qualche raeliano o elohim, ma deldi, Avi. Stando a quanto riporta l’ultimo libro di, Extraterrestrial: The First Sign of Intelligent Life Beyond Earth, il passaggio fulmineo deglisarebbe avvenuto durante la comparsa di un asteroide dalla forma allungata chiamato, dalla comunità scientifica,precisa che proprio questo strano corpo celeste proveniente dallo spazio, e osservato a metà, fosse una qualche forma di vita aliena. È il New York Post a riportare le ipotesi cheha ...

