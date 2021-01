Giunta Musumeci senza donne dopo il rimpasto, Pd avvia azioni legali (Di martedì 5 gennaio 2021) PALERMO – “Sulla mancanza di donne nella giunta Musumeci il Partito democratico siciliano procederà alle vie legali. Daremo incarico a un pool di esperti, coordinati dall’avvocato Antonio Saitta, per valutare ogni azione legale, non soltanto a tutela del diritto della parità di genere ma anche dell’immagine della Sicilia compromessa dalla scelta di Musumeci“. Lo afferma il segretario del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo, criticando aspramente la nuova composizione della giunta regionale siciliana, annunciata da Musumeci, che formalizza l’assenza di donne nella compagine governativa. Leggi su dire (Di martedì 5 gennaio 2021) PALERMO – “Sulla mancanza di donne nella giunta Musumeci il Partito democratico siciliano procederà alle vie legali. Daremo incarico a un pool di esperti, coordinati dall’avvocato Antonio Saitta, per valutare ogni azione legale, non soltanto a tutela del diritto della parità di genere ma anche dell’immagine della Sicilia compromessa dalla scelta di Musumeci“. Lo afferma il segretario del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo, criticando aspramente la nuova composizione della giunta regionale siciliana, annunciata da Musumeci, che formalizza l’assenza di donne nella compagine governativa.

fattoquotidiano : Sicilia, il rimpasto della Giunta Musumeci vale un record: esclusa l’unica donna, ora gli assessori sono tutti masc… - davidefaraone : Mentre in Sicilia #Musumeci componeva una giunta di soli uomini, una delegazione di IV composta da Teresa Bellanov… - Bart1705 : RT @rep_palermo: Sicilia, giunta Musumeci senza donne: il Pd crea un pool per un'azione legale [di Claudio Reale] [aggiornamento delle 11:5… - rep_palermo : Sicilia, giunta Musumeci senza donne: il Pd crea un pool per un'azione legale [di Claudio Reale] [aggiornamento del… - valuskina : RT @Iv_palermo: E' inaccettabile che @Musumeci_Staff presenti Giunta @Regione_Sicilia totalmente maschile Noi di #ItaliaViva inizieremo bat… -