Giugliano e Qualiano Presentata la vasta offerta formativa dell’istituto Minzoni | aperte le iscrizioni alle prime classi

Ultime Notizie dalla rete : Giugliano Qualiano

Fanpage.it

È evaso dai domiciliari e si era reso irreperibile per 12 mesi. Per questo motivo, gli agenti del commissariato di polizia di Giugliano hanno ...Qualiano. Evaso dai domiciliari ma era evaso e irreperibile da 12 mesi: arrestato dalla polizia. Sono stati gli agenti del Commissariato di polizia di Giugliano a trarre in arresto H. A., 40enne ...